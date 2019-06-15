الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - أ ش أ

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده.



وكتب "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم السبت: "عيد ميلاد سعيد.. نجم المنتخب المصري ونادى ليفربول، محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27، تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق".



في سياق متصل، احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بميلاد لاعبه محمد صلاح بطريقته الخاصة، من خلال اختبار وجهه النادي لمتابعيه بذكر 11 هدفا سجلها محمد صلاح في مرمى الفرق المنافسة في الدوري الإنجليزي، وخاصة بعد إحراز صلاح هدفه الواحد والسبعين للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكتب نادي ليفربول - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "هدف محمد صالح بهائي في دوري أبطال أوروبا كان هدفه رقم 71 لفريق ليفربول - لكن هل يمكنك تسمية كل هدف سجله المصري لصالح فريق الريدز".

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وأشار النادي إلى أن "صلاح أحرز 71 ضربة كمهاجم للنادي في 104 مباريات فقط، وتم توزيع رصيده على 28 عارضة مختلفة، لذلك وللاحتفال بعيد ميلاد صلاح السابع والعشرين، قمنا بتجميع اختبار لاختبار معرفتك بـ11 هدفا سجلها صلاح".



ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.



يشار إلى أن محمد صلاح نجح في الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالي.



وبات محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالي.