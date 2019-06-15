أبوجبل بديلًا للحراس.. التغيير فى قائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا وارد بشرطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قال إيهاب ليهطة، مدير المنتخب إن الاستبدال فى قائمة المنتخبات المشاركة ببطولة كأس الأمم متاح، بشرط تعرض لاعب ضمن قائمة الـ23 النهائية إلى الإصابة قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة.

وأضاف لهيطة، فى تصريحات تلفزيونية، إن الاستبدال يشترط أن يكون بحد أقصي قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة مع اتخاذ الاجراءات المتبعة من الكاف للتأكد من تشخيص الإصابة.

وبحسب مصدر لمصراوي، فإن محمد أبوجبل، حارس سموحة، طلب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافير أجيري التواجد فى معسكر الإسكندرية الذى ينتهي غداً الأحد قبل الدخول فى معسكر بالقاهرة استعداداً لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.

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واستبعد أجيري أبوجبل وأحمد أبوالفتوح من القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا والتى أعلن عنها فى الأسبوع الماضي، وتواجد محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" فى مركز حراسة المرمي.

ويرتبط دخول أبوجبل لقائمة الـ 23 بتعرض ثلاثي مركز حراسة المرمي للإصابة على غرار بطولة الأمم السابقة فىي الجابون التى تعرض خلالها الثنائى شريف إكرامي وأحمد الشناوي للإصابة.

كان حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر قرر الإبقاء على الحارس الرابع فى المعسكر الأول للمنتخب على الرغم من اعلان القائمة النهائية وذلك تحسباً لإصابة الثلاثة المختارين ونفذ ذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2010 حيث إنه اصطحب أحمد عادل عبدالمنعم إلى معسكر الإمارات رغم اختيار عصام الحضري وعبدالواحد السيد ومحمود أبوالسعود فى القائمة النهائية.