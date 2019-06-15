تركي آل الشيخ يطالب الشركات السعودية بدعم نادٍ إنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الشركات السعودية بتقديم الدعم إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك نصف أسهمه الأمير عبدالله بن مساعد.

ونشر آل الشيخ تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم السبت، قائلا: "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي لكي يكون هناك حضور لنا... هذه فرصة للجميع... ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج."

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى "نفكر جديا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصا أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة."

كان الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، عضو شرفه- كشف مؤخرا أنه يهدف إلى امتلاك النادي بشكل كامل في المستقبل، وذلك عقب تأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نيسان/ إبريل الماضي، للمرة الأولى منذ 12 عامًا.