فضل يتحدث عن.. التحدي الأكبر وملف ذوي الاحتياجات ومناطق المشجعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019، أن مصر تستهدف تنظيم أفضل بطولة في التاريخ، مشيرا الى أن من الأمور التي تحسب للجنة، هو كيفية التعامل مع ملف حضور ذوي الإحتياجات الخاصة للمباريات.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال محمد فضل في تصريحات لقناة "فرنسا 24" "ملف ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من الملفات الهامة بالنسبة لنا، ذهابه للملعب دون معاناة، والجلوس في أمكان محترمة وتوفير كل سبل الراحة له يعد من أبرز ايجابيات اللجنة المنظمة".

وواصل "نريد أن تكون تجربته في الاستاد محترمة وليست مشينة، توفير كل الإمكانيات التي تخدمه بالشكل اللائق، أمر يحسب للجنة بكل تأكيد، هؤلاء اخواتنا ونريد اسعادهم، والدولة تهتم بهم للغاية".

وأكمل "التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان حالة الملاعب، قبل أمم أفريقيا حالة الملاعب كانت 3/10، لكن حاليا نستيطيع القول أنا وصلت لـ10/10، خاصة من حيث أرضية الملعب، نستهدف أن نجعل اللاعبين سعداء داخل الملعب وتوفير كل سبل الراحة لهم".

واستمر "ملاعب التدريب في المستقبل سوف تكون ملاعب للمباريات، نستهدف أن تكون البنية التحتية لمصر على خير ما يرام خاصة عندما نستهدف يوما ما تقديم ملف خاص لتنظيم كأس العالم".

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وصرح "لأول مرة في أفريقيا تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، وبالتالي لدينا 24 ملعب تدريب في أحسن حال".

وشدد "لا يوجد ما أخشاه، ولا يوجد ما يستحق الخوف، من يخاف لا يستطيع أن يُدير أي أمر، وضعت الخطة وراهنت على رؤويتي، مصر لديها خبرات، وأي وظيفة أو منصب عام تتعرض للإنتقاد، وهدفي هو تحويل النقد لعوامل إيجابية".

وتابع "قمت باختيار 6 أشخاص صغار السن، شباب لديهم نفس الطموح، من ضمن أهدفي في البطولة أن يخرج لمصر كوادر شبابية تستطيع بعد البطولة أن تدير أي حدث، بجانب وجود شباب أخر يستطيع العمل دون خوف".

وعن ساحات المشجعين قال فضل "كان من ضمن أهدافي عمل مناطق للمشجعين، لكن في النهاية هناك حقوق، نمتلك حق إقامة منطقتين للمشجعين، واحدة في الساحل الشمالي وأخرى لمصر، لا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية".

وعاد ليؤكد "لكن سيتم بث المباريات داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشاكل".

واختتم "أريد تنظيم أفضل بطولة في التاريخ، في اللجنة المنظمة، هناك أشخاص لا تنام، تتعب وتعمل وتجتهد من اجل اخراج بطولة رائعة دون اخطاء، لم أطلب من الدولة اي أموال، تنظيم البطولة من الأساس مشروع دولة، ودوري فقط فني".