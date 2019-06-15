دورتموند يرفض التعليق على “شائعات” عودة هوملز

رفض نادي بروسيا دورتموند الألماني التعليق على تقارير تحدثت عن عودة قلب الدفاع ماتس هوملز من بايرن ميونخ.

وصرح المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل تسورك: “لا أريد أن أعلق حالياً على الشائعات”.

وكانت صحيفتا بيلد وشبورت بيلد ذكرتا أمس الجمعة، أن دورتموند يعتزم استعادة هوملز (30 عاماً) للعب ضمن صفوفه الموسم المقبل، وأفادت الصحيفتان بأنه جرت “محادثات محددة” مع البايرن وبأن المدير الفني للأخير، نيكو كوفاتش، وافق على الانتقال المحتمل.

وأوضحت الصحيفتان أن قيمة الانتقال التي جرى الحديث عنها تراوحت بين 15 إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الفوز.

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ولم تصدر تصريحات بعد عن البايرن أو هوملز بشأن هذه التقارير.

كان هوملز ضمن ناشئي بايرن قبل أن يلعب لصالح بروسيا دورتموند في الفترة بين عام 2008 و2016، وحصل مع دورتموند على بطولة الدوري في عام 2011 ثم جمع بين بطولتي الدوري والكأس في 2012.

وحصل هوملز مع البايرن الموسم المنصرم على بطولتي الدوري والكأس.

ولعب هوملز 70 مباراة مع منتخب بلاده، وذلك قبل أن يقرر المدير الفني لـ”المانشافت”، يواكيم لوف، في مارس (آذار) الماضي استبعاده من المنتخب مع توماس مولر وجيروم بواتينغ.