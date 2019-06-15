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أرسنال وبايرن ميونيخ يتصارعان من أجل نجم أتلتيكو مدريد السابق

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كشفت تقارير صحفية عن رغبة بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي عن ضم يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد السابق و داليان يفانج الصيني الحالي من أجل ضمه خلال الفترة القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن الناديين يرغبان بضم كاراسكو الذي صرح من قبل أنه يريد العودة إلى أوروبا مرة أخرى، والرحيل عن الدوري الصيني.

وأضافت التقارير إلى أن نادي داليان يفانج

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لن يتخلى عن النجم البلجيكي إلا مقابل 35 مليون يورو على الأقل، وكان صاحب الـ25 عامًا أنضم لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية عام 2018، بعدما وافق إدارة نادي أتلتيكو مدريد على رحيله مقابل 30 مليون يورو.

 

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