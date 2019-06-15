أرسنال وبايرن ميونيخ يتصارعان من أجل نجم أتلتيكو مدريد السابق

كشفت تقارير صحفية عن رغبة بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي عن ضم يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد السابق و داليان يفانج الصيني الحالي من أجل ضمه خلال الفترة القادمة.
وأشارت التقارير إلى أن الناديين يرغبان بضم كاراسكو الذي صرح من قبل أنه يريد العودة إلى أوروبا مرة أخرى، والرحيل عن الدوري الصيني.
وأضافت التقارير إلى أن نادي داليان يفانج
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