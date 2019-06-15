شاهد.. ابرز أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في ميلاده الـ 27

يحتفل النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 27 ، وذلك قبل أيام من إنطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وكانت مشاركة محمد صلاح الأولى مع منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2013، وأحرز أول أهدافه مع الفراعنة في مرمى النيجر، كما سجل أول هاتريك دولي له في مرمى زيمبابوي.

وشارك مع المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقة 2015 ، وأيضاً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، وحصل صلاح على لقب هداف تلك التصفيات بستة أهداف بالاشتراك مع محمد أبو تريكة واللاعب الغاني أسامواه جيان.

كما ساهم محمد صلاح في وصول منتخب بلاده إلى كأس الأمم الإفريقية 2017، بإحرازه لهدف في مرمى نيجيريا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1–1 ليمنح منتخب مصر بطاقة التأهل إلى البطولة بعد فوزه على نيجيريا في

مباراة العودة 1–0 بهدف رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي في ذلك الوقت.

كما قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 وحصوله على المركز الثاني، حيث ساهم في أربعة أهداف من أصل خمسة أحرزهم الفراعنة في البطولة ، حيث سجل في مرمى غانا بدور المجموعات بالمباراة التي فازت بها مصر 1–0، وفي مرمى بوركينا فاسو في نصف النهائي في مباراة انتهت بفوز مصر عن طريق ركلات الترجيح 4–3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1–1

وتعد أهم إنجازات صلاح مع منتخب بلاده هو قيادته له إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب دام لست نسخ متتالية عن البطولة منذ كأس العالم 1990، حيث أحرز صلاح هدفين في مباراة الكونغو التي فازت بها مصر 2–1 وضمنت بها

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التأهل لكأس العالم قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات الإفريقية.

وتم اختياره بواسطة مجلة فرانس فوتبول ضمن التشكيل المثالي لهذه الجولة من تصفيات كأس العالم 2018، ليكون اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي يتواجد بها بجانب العديد من نجوم الكرة العالمية، مثل ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وأحرز صلاح خمسة أهداف في التصفيات كاملةً ليصبح هدافًا لها للمرة الثانية علي التوالي، بعد التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

وفي كأس العالم 2018، أحرز صلاح أول أهداف المنتخب في البطولة أمام روسيا من ضربة جزاء، في مباراة خسر فيها منتخب مصر بنتيجة 3–1، ليكون صلاح ثالث لاعب مصري عبر التاريخ يسجل هدفًا في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في مرمى المجر في كأس العالم 1934، ومجدي عبد الغني صاحب هدف مصر في مرمى هولندا في كأس العالم 1990.

ونجح صلاح في إحراز ثاني أهداف منتخب بلاده في البطولة في مرمى السعودية، في مباراة انتهت بهزيمة مصر بنتيجة 2–1 وفاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

وشارك صلاح مع منتخب بلاده في 61 مباراة دولية حتى الآن، أحرز خلالها 39 هدفًا، محتلًّا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.