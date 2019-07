ليفربول محتفيًا بـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد إلى ملك مصر

احتفل حساب نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد نجمنا الدولي محمد صلاح، نجم الريدز، الذي أتم عامه الـ27 اليوم.

وكتب ليفربول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محتفيًا بصلاح قائلًا:"عيد ميلاد سعيد إلى الملك المصري

محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا، الذي يتم عامه الـ27 اليوم!".

عيد ميلاد سعيد إلى الملك المصري @MoSalah، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا، الذي يتم عامه الـ27 اليوم! 🎉👑😍 pic.twitter.com/IXDPtvHKTR — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 15, 2019

