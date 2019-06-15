كأس العالم للسيدات.. هولندا وكندا يبحثان عن التأهل لدور الـ 16

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا، من خلال مواجهات المجموعة الخامسة.

حيث يواجه منتخب هولندا نظيره الكاميروني، على ملعب ستاد دي هاينو، في لقاء قوي ومثير.

فمنتخب هولندا حقق فوز صعب في مباراته الإفتتاحية أمام نيو زيلندا، بهدف نظيف في الوقت القاتل، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وتبحث الطواحين الهولندية عن تحقيق الفوز على الكاميرون، من أجل الوصول للنقطة السادسة والتأهل لدور الستة عشر.

وعلى الجانب الآخر فإن منتخب الكاميرون سيسعى لتجنب الهزيمة، والبحث عن نتيجة إيجابية، من أجل تعويض هزيمته في المباراة الأولى أمام كندا، ومواصلة مشوار البطولة.

موعد مباراة هولندا والكاميرون :

تنطلق مباراة هولندا والكاميرون في الثالثة عصراً بتوقيت

القاهرة،

والرابعة بتوقيت مكة المكرمة،

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والخامسة بتوقيت أبوظبي

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخبا كندا مع منتخب نيو زيلندا، على ستاد ستاد ديز الب.

ويسعى منتخب كندا لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات ليضمن التأهل للدور التالي من البطولة، ومواصلة مشواره، فيما سيبحث منتخب نيو زيلندا عن تجنب الهزيمة والخروج المبكر من البطولة.

موعد مباراة كندا ونيو زيلندا:

تنطلق مباراة كندا ونيو زيلندا في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة،

والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة،

والحادية عشر بتوقيت أبوظبي