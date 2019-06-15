عودة بعثة منتخب السلة تحت 16 عامًا من معسكر البوسنة

عادت فجر اليوم السبت بعثة منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 عاما إلى القاهرة، بعد انتهاء المعسكر المقام بالبوسنة تحت قيادة الدكتور رفيق يوسف.
ولعب المنتخب خمس مباريات تمكن خلالها من تحقيق الفوز في أربعة منهم، وتعرض للهزيمة في مباراةواحدة.
ويدخل منتخب كرة السلة في معسكر مغلق غدًا الأحد استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في مصر من 18 لـ 25 يونيو بمشاركة 6 منتخبات.
وضمت بعثة المنتخب 14 لاعبا
أحمد محمد يحيي ، مؤمن طارق خيري ، محمود وليد عبد المحسن، كريم وليد أبو سريع، علي أحمد وحيد، عمر محمد جابر، مروان طارق محمد علي، محمد علي عبد المنعم، إبراهيم محمد نبيل، أحمد ياسر أحمد، عمر سعد محمد ، آسر محمد جودة، بلال عبد المطلب، عبد الله ناصر محمد.
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