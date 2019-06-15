لجنة اتحاد الكرة ترفض مشاركة أي فريق في أكثر من بطولتين

رفضت اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة لإعداد لائحة المسابقات في الموسم الجديد، اشتراك أي ناد في أكثر من بطولتين. من بطولتين. ويسود اتجاه قوي لدى اللجنة التي يرأسها أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، لوضع بند في اللائحة يمنع أي ناد من المشاركة في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد حرصًا على انتظام مسابقة الدوري.

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