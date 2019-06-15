اليوم.. اختبارات الناشئين بنادي الترسانة

انطلقت اختبارات الناشئين لكرة القدم بنادي الترسانة لموسم 2019 / 2020، صباح اليوم السبت، وتستمر الاختبارات طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة بـ الشواكيش. الجمعة بـ الشواكيش. وستكون الاختبارات للناشئين مواليد 99 / 2000 / 2001 / 2003 / 2004 / 2005 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بينما تقام مواعيد البراعم مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة السادسة مساء.

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