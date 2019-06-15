اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء المناطق اليوم

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم مع رؤساء أفرع الاتحاد في مناطق الجمهورية. الجمهورية. يناقش مسئولو اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق كيفية الاستعداد للموسم الجديد من الدوري في الأقسام الثاني والثالث والرابع. ومن المقرر أن يستقبل الاتحاد وسائل الإعلام اعتبارا من الثالثة عصرا لإعلان ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات.

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