اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء المناطق اليوم

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم مع رؤساء أفرع الاتحاد في مناطقالجمهورية.
يناقش مسئولو اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق كيفية الاستعداد للموسم الجديد
ومن المقرر أن يستقبل الاتحاد وسائل الإعلام اعتبارا من الثالثة عصرا لإعلان ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات.
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