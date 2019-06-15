اتحاد الكرة يرفض زيادة المجموعات في القسم الثاني

رفض اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، زيادة المجموعات في القسم الثاني وتعديل نظام الهبوط بناء على طلب عدد من الأندية. نظام الهبوط بناء على طلب عدد من الأندية. وقرر اتحاد الكرة إقامة القسم الثاني الموسم المقبل من 36 فريقا مقسما الى 3 مجموعات كل منها يضم 12 فريقا.

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