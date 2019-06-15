رياضة | عاجل.. انفراجة في أزمة الأهلي وهيديرسفيلد على رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفراجة في أزمة الأهلي وهيديرسفيلد على رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدثت انفراجة في أزمة شراء الأهلي للنجم رمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة examinerlive البريطانية عن أن هيديرسفيلد سيوافق على إعارة رمضان صبحي للأهلي لموسم جديد لتواجد أكثر من 6 لاعبين في نفس مركز رمضان مع تشكيلة المدرب جان سيويرت المدير الفني للفريق.

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وأوضحت أن هيديرسفيلد سيضطر إلى تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي ولن يبيعه بشكل نهائي على الأقل في هذا الموسم لأنه يرى إمكانية الاستثمار في اللاعب المصري.