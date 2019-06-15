رياضة | "مبابي" يطلب الرحيل لريال مدريد حبا في "هنريكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبابي" يطلب الرحيل لريال مدريد حبا في "هنريكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك بعد قرارت إدارة الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ديفنسا سنترال إلى أن إدارة باريس سان جيرمان أعلنت خروج المُدير الرياضي هنريكي من الفريق بشكل نهائي، وجاء هذا القرار في مصلحة ريال مدريد.

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وكان كيليان مبابي قريب جداً من هنريكي، واللاعب لا يفهم حتى الآن قرار خروجه في هذا الوقت، وأن نيمار أيضاً ضد هذا القرار.

وتؤكد بعض التقارير الفرنسية أن اللاعبين غير سعداء بهذا القرار أبداً، وهذا الشيء يأتي في الوقت المناسب لريال مدريد حيث أن والد مبابي يُريد خروج نجله من باريس هذا الصيف.