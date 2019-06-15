رياضة | كوبا أمريكا 2019 .. أرقام مميزة قبل مواجهة فنزويلا وبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا 2019 .. أرقام مميزة قبل مواجهة فنزويلا وبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق ثاني مواجهات بطولة كوبا أمريكا في نسختها السادسة والأربعين بمباراة فنزويلا وبيرو والتي تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت مصر اليوم السبت.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات المنتخبين قبل مباراتهما اليوم:

* منتخب فنزويلا :

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 32 مرة، فازت بيرو في 19 مباراة وتعادلا في 5 مباراة وفازت فنزويلا في 8 مباراة.

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- المجموعة : وقع منتخب فنزويلا في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلا من البرازيل وبيرو وبوليفيا.

* منتخب بيرو :

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 32 مرة، فازت بيرو في 19 مباراة وتعادلا في 5 مباراة وفازت فنزويلا في 8 مباراة.

- المجموعة : وقع منتخب بيرو في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلا من البرازيل وبوليفيا وفنزويلا.