رياضة | محمد صلاح مع المنتخب.. أرقام مذهلة لا تشفع لغياب الألقاب الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مع المنتخب.. أرقام مذهلة لا تشفع لغياب الألقاب الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم السبت نجمنا المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي بعيد ميلاده السابع والعشرين حيث أنه من مواليد 15 يونيو لعام 1992، ويعتبر "صلاح" واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، بزغ نجمه في سماء الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة وحقق انجازات رائعة وأرقام قياسية خلال مسيرته الاحترافية.

يتزامن احتفال محمد صلاح بعيد ميلاده هذا العام باستعداد منتخب مصر لخوض معترك بطولة أمم إفريقيا 2019، ويتطلع "الفرعون المصري" لتحقيق إنجاز جديد وحصد لقب أول بطولة مع منتخب بلاده، بعد مسيرة حافلة من الانجازات حققها مع الأندية التي لعب لها في أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر:

- خاض محمد صلاح 62 مباراة دولية بقميص منتخب مصر (22 مباراة ودية - 19 مباراة بتصفيات أمم إفريقيا - 13 مباراة بتصفيات كأس العالم - 6 مباريات بكأس أمم إفريقيا - مباراتين بكأس العالم).

- بلغت دقائق اللعب الفعلية لمحمد صلاح مع منتخب مصر 5213 دقيقة لعب.

- أول مباراة دولية لـ"صلاح" مع المنتخب الأول كانت أمام منتخب سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011 في تصفيات بطولة أمم إفريقيا، وخسر منتخب الفراعنة بنتيجة 2/1.

- سجل محمد صلاح 39 هدفًا خلال مشواره الدولي مع منتخب مصر وصنع 20 هدفًا آخر.

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- أول هدف لـ"صلاح" بقميص منتخب مصر في شباك منتخب النيجر في المباراة التي جمعتهما يوم 8 أكتوبر 2011 في تصفيات أمم إفريقيا، وقاد الفراعنة للفوز 3 / 0.

- قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، بعدما سجل هدفين في شباك منتخب الكونغو في المباراة الحاسمة للتأهل والذي فاز بها منتخب الفراعنة 2/1.

- حطم "صلاح" اسطورة مجدي عبد الغني، وسجل هدفين مع منتخب مصر في مونديال روسيا في شباك المنتخبين السعودي والروسي.

- حقق محمد صلاح مع منتخب مصر مركز "وصيف" بطولة أمم إفريقيا 2017 بعد الخسارة أمام الكاميرون في المباراة النهائية للبطولة القارية.

- سجل محمد صلاح "4" ثنائيات خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر أمام كل من (توجو – تنزانيا – الكونغو – النيجر).

- يحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 39 هدفًا، بعد حسن الشاذلي نجم الترسانة صاحب الـ 69 هدفًا، وحسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق صاحب الـ 42 هدفًا.

- لم يحقق محمد صلاح أي لقب مع منتخب بلاده حتي الآن، رغم مسيرته الناجحة مع الأندية.