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رياضة | منزل فاسكيز يتعرض للسرقة في مدريد

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تعرض منزل نجم الإسباني لوكاس فاسكيز إلى السرقة اليوم السبت، ليدخل قائمة الأسماء الكبيرة في الملكي والتي تعرضت لمثل هذا الأمر في الآونة الأخيرة.

 

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم السبت إن مُسلسل سرقة منازل اللاعبين في إسبانيا يستمر والضحية الجديدة هو لوكاس فاسكيز".

 

وتابعت الصحيفة أن فاسكيز ليس الأول فقد جاء بعد المدرب زين الدين زيدان وإيسكو من ريال مدريد ولاعبين آخرين من لكرة القدم.

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