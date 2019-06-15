رياضة | منزل فاسكيز يتعرض للسرقة في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منزل فاسكيز يتعرض للسرقة في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض منزل نجم ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز إلى السرقة اليوم السبت، ليدخل قائمة الأسماء الكبيرة في الملكي والتي تعرضت لمثل هذا الأمر في الآونة الأخيرة.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم السبت إن مُسلسل سرقة منازل اللاعبين في إسبانيا يستمر والضحية الجديدة هو لوكاس فاسكيز".

وتابعت الصحيفة أن فاسكيز ليس الأول فقد جاء بعد المدرب زين الدين زيدان وإيسكو من ريال مدريد ولاعبين آخرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.