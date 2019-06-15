رياضة | 15 نجما يشعلون أزمة في ريال مدريد ويربكون الصفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 نجما يشعلون أزمة في ريال مدريد ويربكون الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني في أزمة عنيفة تهدد خططه المستقبلة لإنقاذ النادي الملكي في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إبرام النادي الملكي لـ5 صفقات جديدة، بضم لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي، إضافة إلى عودة المعارين خاميس رودريجيز ودي توماس وثيو هرنانديز زماتيو كوفاسيتش ولونين ليصبح في قائمة الفريق 37 لاعبًا

وبات ريال مدريد بحاجة شديدة إلى الاستغناء عن 15 لاعبا، في غضون شهرين ونصف، لإعادة هيكلة قائمة الفريق، وكذلك الحصول على 300 مليون يورو على الأقل، لتمويل الصفقات الجديدة.