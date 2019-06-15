رياضة | مجلس الزمالك يرفض الانتخابات الكاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الزمالك يرفض الانتخابات الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة ودية يوم الخميس الماضي لمناقشة بعض الأمور الإدارية داخل النادي وقبل عقد جلستهم الرسمية ظهر اليوم السبت.

وعرض رئيس الزمالك على أعضاء المجلس خيارين الأول هو إقامة انتخابات كاملة على كل المقاعد بما فيهم رئيس النادي وذلك بعد اعتماد اللائحة الجديدة، والخيار الثاني هو إقامة انتخابات تكميلية على مقاعد محددة ومنها أمين الصندوق فقط.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رفض الانتخابات الكاملة والموافقة على الانتخابات التكميلية فقط وكان مبررهم أن الجمعية العمومية منحتهم أصواتهم في العمومية الأخيرة لدورة كاملة لمدة 4 سنوات وليس لعام واحد فقط.