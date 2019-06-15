رياضة | إعلامي مغربي: حمدالله يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي مغربي: حمدالله يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المغربي عبدالرزاق حمد الله، من الرحيل عن نادي النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الإعلامي المغربي جمال براوي، في تصريحات عبر راديو "MFM" المغربي: "حمد الله سيرحل عن النصر، خلال أسبوعين من الآن".

وأضاف براوي: "سيلعب حمد الله الموسم المقبل، في نادي إيطالي، سوف يشارك في دوري أبطال أوروبا".

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وأكد الإعلامي المغربي أن مهاجم النصر، لديه رغبة كبيرة، في خوض تجربة احترافية في أوروبا، والظهور في أغلى البطولات العالمية "تشامبيونز ليج".

الجدير بالذكر أن الأندية الإيطالية، التي سوف تشارك في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل؛ هي: "يوفنتوس، أنتر ميلان، نابولي، أتلانتا".

وانتقل حمد الله، البالغ من العمر 28 سنة، إلى نادي النصر، في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف الريان القطري، ونجح في موسمه الأول، في أن يصبح الهداف التاريخ للدوري السعودي، في نسخة واحدة، بالإضافة إلى كسره العديد من الأرقام القياسية.