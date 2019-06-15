رياضة | تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوى لـ20 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوى لـ20 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تاجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوى"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى.. لجلسة 20 يوليو المقبل لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعى.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر ، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.