رياضة | عبد الرزاق حمد الله يكذب منتخب المغرب ويكشف عن مؤامرة نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرزاق حمد الله يكذب منتخب المغرب ويكشف عن مؤامرة نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي اليوم السبت، فيديو مثيرًا لقيامه بتدريبات شاقة، وذلك للرد على إدعاءات الجامعة المغربية لكرة القدم، باستبعاده من معسكر منتخب المغرب بسبب إصابة في الظهر.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا يفيد أن سبب رحيل مهاجمه يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ.

ويؤكد حمد الله بهذا الفيديو على وجود مؤامرة ضده، حيث يظهر المقطع، عدم معاناته من أي مشاكل بدنية.

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كما كشفت تقارير صحفية مغربية، أن حمد الله قد تعرض لأسبوع من الاضطهاد والاستفزاز خلال التدريبات، في ظل انقطاع التواصل بينه وبين مجموعة، يقودها المهدي بنعطية، وتضم كل من، يونس بلهندة ونبيل درار، و مبارك بوصوفة، وفيصل فجر.

كما عبر هداف الدوري السعودي للمحترفين، عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر مشيرًا إلى غياب الروح الجماعية.

يذكر أن المغرب يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.