رياضة | بطل الدوري البرازيلي يزاحم النصر على صفقة بافيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطل الدوري البرازيلي يزاحم النصر على صفقة بافيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن رغبة نادي بالميراس البرازيلي في ضم إستيان بافيز، نجم خط وسط كولو كولو والمنتخب التشيلي.

وأشار موقع "باوتا" التشيلي إلى أن بافيز، قد لفت أنظار نادي بالميراس، بطل الدوري البرازيلي، والذي يقوده المخضرم لويس فيليبي سكولاري.

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وتقدّم النصر الإماراتي (العميد) بعرضٍ يبلغ 600 ألف دولار لحسم رغبته في استعارة ابن الـ29 عاما، لا سيما قبل انتهاء البطولة القارية، والتي قد تجعل التعاقد معه مغامرةً بالغة التعقيد والتكلفة.

ولم يتضح بعد فيما إذا كان ابن العاصمة سانتياجو يفضّل البقاء في قارة أميركا الجنوبية، أو الانتقال للعب في دوري الخليج العربي.

كما يستعد بافيز للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2019.