رياضة | الشرط الجزائي يقرب عمر السومة من الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرط الجزائي يقرب عمر السومة من الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الهلال والأهلي السعودي لدعم صفوفهما بقوة؛ استعدادًا للموسم الرياضي 2019-2020؛ في محاولة لتعويض خيبات الموسم الرياضي المنتهي، واللذان ابتعدا فيه عن منصات التتويج.

ويرغب نادي الهلال في التخلص من لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو، في الصيف الحالي، والبحث عن أجنبي آخر، يحل مكانه، بالموسم الرياضي المقبل.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم إدواردو، على المسئولين في الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد معه، خلال الصيف الحالي.

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وسوف تتخذ إدارة الأهلي الجديدة، والمقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، قرارها النهائي بشأن التعاقد مع إدواردو، الذي ينتهي عقده مع الهلال في 2020 من عدمه، خاصة أن هناك إعجابا لافتا باللاعب البرازيلي الذي قدم مردودا ممتازا مع القلعة الزرقاء.

وسيكون على إدارة الأهلي الجديدة، أن تتخذ قرارها بشأن التعاقد مع إدواردو من عدمه، بشكل سريع، خاصة أن العديد من التقارير الإماراتية، أكدت رغبة نادي شباب الأهلي دبي، الشديدة في التعاقد مع إدواردو للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

ولن يكون الهداف عمر السومة بعيدا عن سيناريو انتقال إدواردو للأهلي؛ إذ يرغب مسؤولو الهلال بشدة في ضم كبير الهدافين عمر السومة، حيث بحث مسئولو الزعيم، وبدعم من أعضاء الشرف، إمكانية دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الأهلي؛ عطفا على ما أبداه السومة عن رغبته في تغيير الأجواء، وخوض تجربة جديدة، بعد 5 سنوات قضاها في قلعة الكؤوس، لذا من المرجح عقد صفقة تبادلية بين الأهلي والهلال، وبذلك سيكون الموسم الرياضي الجديد من أسخن وأصعب مواسم الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين على الإطلاق.