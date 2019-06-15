رياضة | الأهلي السعودي يغازل صفقة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يغازل صفقة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتفاوض إدارة النادي الأهلي السعودي مع صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا (٢٥عاما) لاعب نادي دي سي يونايتد الأمريكي، والذي ينتهي عقده مع النادي الأمريكي بنهاية السنة الميلادية الحالية.

وكان اللاعب الأرجنتيني، محط أنظار كل من أندية باريس سان جيرمان ومان سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

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كما سبق لصاحب ال25 عاما اللعب لصفوف إستوديانتيس دي لا بلاتا، وبوكا جونيورز.

هذا وقد فتحت الإدارة الأهلاوية المفاوضات مع اللاعب لحاجة الفريق لصانع لعب ذو لمسة فنية بالموسم الجديد من أجل تدعيم خط الهجوم سعيًا لتقديم موسم مميز للراقي.