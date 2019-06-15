رياضة | أول صفقة للأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صفقة للأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو نادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم في سموحة من أجل ضم مهاجم الفريق السكندري حسام حسن في فترة الانتقالات الصيفية.

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واتفق الأهلي مع إدارة سموحة على الحصول على خدمات حسام حسن، مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى دخول ثنائي القلعة الحمراء إسلام محارب وأحمد الشيخ أو أحدهما في الصفقة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم مميز خاصة أن هناك أنباء تشير إلى اقتراب المغربي وليد أزارو من الرحيل عن المارد الأحمر حيث ستكون وجهته المقبلة هي الدوري الفرنسي.