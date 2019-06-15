الان تتابع الأهلي يفاوض الأرجنتيني أكوستا لاعب دي.سي يونايتد الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، أن إدارة نادي الأهلي السعودي دخلت في مفاوضات لضم صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا من فريق دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم. وأشارت التقارير إلى أن أكوستا كان محط أنظار باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وينتهي عقد أكوستا 25/ عاما/ مع ناديه الأمريكي بنهاية العام الحالي، ويتميز اللاعب بمهارة فائقة، وقد سبق له اللعب لصفوف إستوديانتيس دي لا بلاتا، وبوكا جونيورز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفاوض الأرجنتيني أكوستا لاعب دي.سي يونايتد الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.