الامارات | جودو الفجيرة يواجه لاعبي الصين وماليزيا وسنغافورة في دولية تايلند

شكرا لقرائتكم خبر عن جودو الفجيرة يواجه لاعبي الصين وماليزيا وسنغافورة في دولية تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة بطولة تايلند الدولية للجودو لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية بمواجهات من العيار الثقيل منذ الدور الاول للبطولة التي انطلقت اليوم وتقام في مدينة جيانغ مين وتستمر لغاية 18 يونيو الجاري بالجودو الفردي والكاتا بمشاركة 25 دولة متطورة في الجودو في العالم، حيث سيخوض اللاعب خالد الشحي بوزن 73 كيلوغرام مباراته مع لاعب ماليزيا بن فاوزي كروز، بينما سيواجه لاعب الفجيرة عبد الله نعمتوف

بذات الوزن لاعب منتخب ماليزيا وي فو سي، وسيلعب لاعب الفجيرة سيلسو دي سوزا بوزن 66 كيلوغرام مع لاعب الصين شين واي، وسيكون على اللاعب اسلام عطوة بوزن 81 كيلوغرام مواجهة لاعب سنغافورة شاو جي.

وفي سياق متصل نجح الحكم الدولي الاماراتي هشام ال علي من تجاوز الاختبار الأولي تمهيدا لخوض الاختبار النهائي مساء اليوم لنيل شارة التحكيم القارية وذلك من خلال المساهمة بقيادة نزالات في البطولة، ويمثل الامارات في هذا الجانب ايضا رئيس لجنة الحكام الدولي الاماراتي احمد البلوشي، للمشاركة في البطولة وللمساعدة بدعم الحكم الشاب هشام ال علي.



من جهته اكد مدير الفريق الدكتور موح صالح الموح بان اللاعبين جاهزين فنيا وبدنيا لخوض المنافسات بالرغم من القرعة الصعبة التي وضعتهم امام لاعبي دول لها باع طويل في الجودو، وسيكونوا على مستوى التحدي، مقدما شكره لادارة نادي الفجيرة للفنون القتالية للدور البارز في انجاح المشاركة بحيث تكون فاعلة في البطولة التي تعد احدى البطولات البارزة على المستوى القاري