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شكرا لقرائتكم خبر عن تميمة أمم أفريقيا 2019 تزين ديوان الشباب والرياضة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، وصول تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية الرسمية «توت» إلى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة في منطقة سموحة.
وتقام البطولة في مصر من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
وقالت «الشريف» إن التميمة تقف أمام مبنى المديرية لتنشر حاله من الفرح احتفالًا وابتهاجًا بقرب افتتاح البطولة الأكبر في تاريخ بطولات الأمم الأفريقية، حيث يأتى إليه الأطفال والكبار للتصوير معه.
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