شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب هنأ الاتحاد الدولي لمرة القدم «فيفا»، الدولي المصري محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يتم اليوم السبت 15 يونيو عامه الـ27. وكتب «فيفا» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «عيد ميلاد سعيد.. نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق». ونشر «فيفا» فيديو للنجم محمد صلاح تضمن هدفي الفرعون المصري في شباك روسيا والسعودية في بطولة كأس العالم الأخيرة.

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