شكرا لقرائتكم الجبلاية: 12 فريقا فى كل مجموعة بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على إقامة دورى الممتاز "ب" الجديد من 36 فريقا، على أن يتم تقسميه إلى 3 مجموعات بواقع 12 فريقا فى كل مجموعة.

جاء ذلك بعدما رفض اتحاد الكرة ما يتردد حول زيادة المجموعات إلى 14 فريقا، متمسكا بإستمرار نظام الهبوط المعمول به منذ إنطلاق الموسم الأخير.

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ويعقد اتحاد الكرة اجتماعا برؤساء المناطق اليوم لمناقشة الاستعداد للموسم الجديد.