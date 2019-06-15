فيفا تهنىء محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده

كتب محمد بشاري قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ 27 الذى يوافق اليوم. وكتب "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "عيد ميلاد سعيد.. نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول.. محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق".

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