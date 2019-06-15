تركي آل الشيخ لاصحاب الشركات: ادعموا ابن مساعد في البريميرليج!

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ من الشركات السعودية و الوطنية دعم الامير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي الصاعد حديثاً لدوري البريميرليج حيث سينافس الاندية الإنجليزية الكبيرة في الموسم القادم .

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وقال تركي آل الشيخ : اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا … هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج.

واضاف : نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصاً أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو اكثر بطولة مشاهدة. و رد عليه الامير عبدالله بن مساعد قائلاً : شكرًا لكرم اهتمامكم معالي المستشار.

يذكر أن الامير عبدالله بن مساعد هو السعودي الوحيد الذي يملك نادي خارجي في إنجلترا و سيكون للنادي أصداء قوية حيث سيلعب في البريميرليج و سيكون لفت نظر للجماهير الرياضية السعودية .