الان تتابع تركي آل الشيخ لاصحاب الشركات: ادعموا ابن مساعد في البريميرليج! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:
طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ من الشركات السعودية و الوطنية دعم الامير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي الصاعد حديثاً لدوري البريميرليج حيث سينافس الاندية الإنجليزية الكبيرة في الموسم القادم .
وقال تركي آل الشيخ : اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا … هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج.
واضاف : نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصاً أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو اكثر بطولة مشاهدة. و رد عليه الامير عبدالله بن مساعد قائلاً : شكرًا لكرم اهتمامكم معالي المستشار.
يذكر أن الامير عبدالله بن مساعد هو السعودي الوحيد الذي يملك نادي خارجي في إنجلترا و سيكون للنادي أصداء قوية حيث سيلعب في البريميرليج و سيكون لفت نظر للجماهير الرياضية السعودية .
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