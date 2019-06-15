الامارات | هل وُضع محمد صلاح “تحت الحراسة” بعد أزمة كأس العالم روسيا 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن هل وُضع محمد صلاح “تحت الحراسة” بعد أزمة كأس العالم روسيا 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي شارك فيها المنتخب المصري بعد غياب 28 عاماً أزمة ما بين نجم المنتخب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واتحاد كرة القدم المصري بسبب السماح للجمهور والمعجبين بالتواجد في فندق أقامة المنتخب، وهو ما دفع الكثيرون إلى الحديث عن وضع النجم المصري تحت الحراسة بعدما أقام في غرفة منفصلة بمعسكر المنتخب الحالي في الأسكندرية.

وفي هذا السياق صرح مدير منتخب مصر لكرة القدم إيهاب لهيطة، على ما تناولته تقارير صحافية سابقة بشأن وضع حراسة خاصة على غرفة محمد صلاح في معسكر "الفراعنة".

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية، إنه "لا توجد حراسة على غرفة صلاح"، نجم ليفربول الإنجليزي، نافيا ما تردد في هذا الشأن، وأضاف لهيطة لقناة "صدى البلد" المصرية أن "الترتيبات للمعسكر وللاعبين جميعا"، في إشارة إلى عدم وجود ترتيبات خاصة بصلاح.

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اندلعت أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم وصلاح لعدة أسباب خلال فترة كأس العالم 2018، أهمها السماح بدخول الزوار إلى غرفة اللاعب المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا، وكان اللاعب المصري قد انضم إلى معسكر المنتخب، الأربعاء، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و9 يوليو المقبل.

وكان منتخب مصر حقق فوزا غير مطمئن على تنزانيا، الخميس، بهدف نظيف، في تجربة أشرك خلالها المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري عددا كبيرا من اللاعبين، للوقوف على جاهزيتهم.