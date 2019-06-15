شكرا لقرائتكم هيدرسيلفيد الإنجليزي يبلغ رمضان صبحى بالتواجد يوم 2 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل نادي هيدرسيلفيد الانجليزي رمضان صبحي لاعب فريقه، المُعار للأهلي، بسرعة التواجد في إنجلترا يوم 2 يوليو المقبل بعد انتهاء أعارته للأهلي للمشاركة في فترة إعداد الفريق لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل.
ويتفاوض الاهلي حالياً مع النادي الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً غير أن مسئولو هيدرسلفيد لم يحسموا موقفهم نهائياً من بيع اللاعب خاصة وأن هناك خلافاً حول الأمور المالية لإتمام الصفقة.
كان الاهلي قد ضم رمضان صبحي من هيدرسيلفيد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي ويرغب الأهلي في ضم اللاعب نهائياً.
ويرغب هيدرسيلفيد في حضور رمضان صبحي لإنجلترا يوم 2 يوليو لكن الاهلي يحاول حالياً إنهاء الصفقة وضم اللاعب نهائياً حتى يستمر مع القلعة الحمراء ولا يسافر إلى أنجلترا.
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