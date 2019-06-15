شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تمديد عقد التونسى فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو الزمالك، باتخاذ قرار لتمديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد انتهاءه من المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

وسيتم الدخول فى مفاوضات مع اللاعب التونسى لتمديد عقده مع النادى الأبيض الذى يمتد حتى الموسم المقبل عقب نهاية الموسم الحالى، حيث انضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض قادما من النصر السعودى، فى بداية هذا الموسم لمدة ثلاثة مواسم وتألق بشدة بقميص الفريق الأبيض فى موسمه الأول، حيث شارك مع الأبيض فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى احرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية احرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى

ويأتى استقرار مسئولو الزمالك على تمديد عقد ساسى خاصة أنه من المتوقع وصول عروض احتراف له بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موسمه المميز مع الفريق الأبيض بجانب مشاركته مع نسور قرطاج فى أمم إفريقيا، حيث سيكون الخيار الأول لدى مسئولى القلعة البيضاء، فى حالة وجود عرض قوى للدولى التونسى بأن يتم إعارته مع تمديد التعاقد بدلاً من بيعه بشكل نهائى؛ إذا كان العرض عربيًا، أما فى حالة وجود عرضًا أوروبيًا للشراء النهائى سيتم مناقشة الأمر للموافقة على رحيله النهائى من عدمه، وذلك وفقًا لشكل العرض الرسمى؛ خاصة أنه بات فى حكم المؤكد وصول عروض قوية للاعب التونسى خلال الفترة المقبلة، حيث شدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه حتى الآن لم يصل إلى النادى عروض رسمية للاعب التونسى.