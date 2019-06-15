شكرا لقرائتكم وصول منتخب غينيا لمواجهة الفراعنة وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل بعثة منتخب غينيا إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب غينيا مباراة ودية أمام مصر غداً الاحد بملعب "برج العرب" ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الامم الافريقية، منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.

ويسجل منتخب غينيا الظهور الـ 12 في بطولة كأس الامم الافريقية، فيما حقق إنجازاً وحيداً طوال تاريخ مشاركاته في البطولة يتمثل في إحتلال المركز الثاني بنسخة 1976 التي أقيمت في أثيوبيا.

واستطاع منتخب غينيا التأهل لكأس أمم إفريقيا بعدما حصل على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن منتخب كوت ديفوار في الوصافة برصيد 11 نقطة.

وعلى مدار 11 مشاركة سابقة في بطولات كأس الأمم الأفريقية ، كان الخروج من دور المجموعات أو دور الثمانية هو مصير المنتخب الغيني في 10 نسخ فيما كان الفوز بالمركز الثاني في نسخة 1976 هو الاستثناء الوحيد.

ويمتلك منتخب غينيا مدرباً لديه خبرة واسعة في الكرة الافريقية هو البلجيكي بول بوت الذي تولى تدريب المنتخب الملقب بـ"الافيال الوطنية" في مارس 2018.

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وقاد بول بوت صاحب الـ 62 عاماً، منتخب بوركينا فاسو للصعود إلى نهائي كأس الامم الافريقية 2013 في جنوب افريقيا قبل أن يخسر امام نيجيريا بهدف دون مقابل، وأشرف ايضا على تدريب منتخب جامبيا خلال الفترة من 2008 وحتى 2011، كما قاد منتخب كينيا، ونادي إتحاد العاصمة الجزائري.