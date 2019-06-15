مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب محمد بشاري تقام اليوم السبت عدة مباريات هامة في جميع ملاعب العالم أبرزها مباريات اليوم الثاني من كوبا أمريكا 2019 فى البرازيل حيث يلتقي منتخب فنزويلا أمام نظيره بيرو ، والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي،أمام نظيرتها كولومبيا. وننشر لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة . كوبا أمريكا 2019 في البرازيل فنزويلا vs بيرو ..الساعة التاسعة مساءً.. beIN SPORTS MAX 3 HD الأرجنتين vs كولومبيا الساعة الثانية عشر من منتصف الليل .. beIN SPORTS MAX 4 HD Advertisements نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة أوكرانيا vs كوريا الجنوبية ..الساعة السادسة مساءً ..beIN SPORTS HD كأس العالم للسيدات .. دور المجموعات هولندا vs الكاميرون الساعة الثالثة عصرًا .. TVP Sport HD كندا vs نيوزيلندا الساعة التاسعة مساءً .. TVP Sport HD

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