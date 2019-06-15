في عيد ميلاده ال27...كيف انطلق صلاح من قرية نجريج في الغربية إلى عالمية ليفربول؟

اعداد محمد بشاري

يحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ 27 حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 بالغربية. صلاح هو رمز الكفاح والجهد والنجاح حيث استطاع أن ينطلق من القاع إلى القمة في عالم كرم القدم العالمية حتى أصبح رمزًا مشرفًا للمصريين والعرب رياضيًا وأخلاقيًا أيضًا.

ويستعرض الموجز في التقرير التالي مشوار الفرعون المصري في عالم كرة القدم:

نبذة عن صلاح

وُلد محمد صلاح في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بتاريخ 15 يونيو عام 1992،حيث ترعرع في كنف عائلةٍ بسيطة، وكانت ظروفهم المادية صعبة، مما أثر على حياة صلاح الأكاديمية فلم يقدر على الالتحاق بالجامعة. وبطبيعة الحال ظهر شغف صلاح بكرة القدم منذ الصغر، وأبان عن موهبةٍ كروية عظيمة؛ لذا قرر السير على خطى عظماء كرة القدم المصرية، وانتسب إلى أحد الأندية المصرية وهو نادي المقاولين العرب.

مسيرته الكروية

بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

حقق صلاح مع ناديه الأوروبي الأول بازل العديد من الألقاب،فحصل معه على لقب دوري السوبر السويسري موسم2012–2013، وجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري لعام 2013.

ثم انضم محمد صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وحصل معهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014–2015 وكذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2014–2015 ولكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

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ثم انتقل على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي ثم انتقل إلى نادي روما وشارك معه طوال موسمي 2015–16 و2016–17 في 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفاً.

وفي 2017 انضم لنادي ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز ليصبح حينها أغلى لاعب عربي[18][19] وأفريقي عبر التاريخ وثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي،[25] وحقق معهم موسمًا قويًا للغاية حيث أختير 3 مرات كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 43 هدفاً خلال موسم واحد ليصبح أحد أكبر هدافي الفريق من حيث عدد الأهداف في موسم واحد.

انجازاته في ليفربول

نجح محمد صلاح في الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالي.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بلقب دورى ابطال اوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادى ليفربول الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى.

ويعد محمد صلاح ثالث لاعب عربى فى التاريخ يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالى عام 1987، والمغربى أشرف حكيمى مع ريال مدريد الإسبانى العام الماضى.