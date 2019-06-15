تقرير - بالفيديو.. ماذا يفعل محمد صلاح في عيد ميلاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو تريكة يُمرر الكرة لمحمد صلاح يمين منطقة جزاء أفريقيا الوسطى ليرسلها بينية لمحمد زيدان داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى بعد مرور 9 دقائق من عمر اللقاء.

النتيجة التعادل بهدف لكل فريق وتُشير ساعة ملعب برج العرب في الإسكندرية إلى مرور دقيقتين من عمر الشوط الثاني؛ حيث تسلم محمد النني الكرة بعد منتصف الملعب ليمررها لمحمد صلاح داخل منقطة الجزاء ليُسجل هذه المرة الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى أفريقيا الوسطى.

نعم المباراة انتهت بفوز منتخب أفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 15 يونيو 2012 في ذهاب الدور الثاني من تصفيات نهائيات كأس أمم أفريقيا إلا إنها المباراة الوحيدة التي خاضها صلاح يوم عيد ميلاده وصنع أو سجل هدفًا.

اليوم 15 يونيو 2019، محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 27 وسط زملائه بمعسكر منتخب مصر بمنطقة برج العرب في الإسكندرية؛ استعدادًا للمشاركة في فعاليات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر.

صلاح ـ صاحب الـ 27 عامًا الآن ـ كان يجلس ليلة عيد ميلاده بمعسكر المنتخب المصري في موزنبيق يتلقى التهنئات بمناسبة بلوغه عامه الـ 22 ولكنه كان يضع تركيزه على مباراة اليوم التالي 16 يونيو 2013 ليواصل المنتخب الوطني صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

39 دقيقة مرت من اللقاء دون أن تهتز الشباك محمد أبو تريكة تسلم الكرة بعد منتصف الملعب تقدم بها قبل أن يُرسلها على يمين الملعب لعمرو السولية الذي يُفضل تمريرها بينية لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليُسجل هدف اللقاء الوحيد.

بهدف صلاح حينها رفع المنتخب رصيده إلى النقطة 15 في صدارة مجموعته بعد مرور 5 جولات من التصفيات.

وفي 2015 قضى محمد صلاح ليلة عيد ميلاد سعيدة وهو يحتفل ببلوغه عامه الـ 23؛ حيث توّهج في اليوم السابق له 14/6 في مواجهة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

في الدقيقة 60 حصل المنتخب الوطني على ركنية من يمين الملعب أرسلها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لتقابلها رأسية رامي ربيعة ليقص شريط الأهداف.

ولم تمر سوى 4 دقائق حتى أرسل محمد صلاح عرضية من حدود منطقة الجزاء استقبلتها رأسية باسم مرسي بهدف ثاني قبل أن يلعب "وان تو" بينه وبين محمد النني في منطقة الجزاء ليتوّج صلاح مجهوده بهدف في الدقيقة 70.

وفي العام الماضي لم يكن صلاح سعيدًا؛ فبينما يستعد المنتخب الوطني لاستهلال مشواره ببطولة كأس العالم في أول مشاركة بعد غياب 28 عامًا كان هو يتناقش مع الجهاز الفني والطبيب بالمنتخب لبحث إمكانية مشاركته أمام أوروجواي يوم 15 يونيو 2018.

صلاح ظهر بقائمة المباراة بل وتواجد على مقاعد البدلاء ولكنه شاهد هزيمة مصر بهدف في الدقيقة 90 أمام أوروجواي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

اليوم 15 يونيو 2019 سيحتفل محمد صلاح أيضًا بعيد ميلاده الـ 27 وهو بمعسكر المنتخب الوطني يستعد لمباراة الفريق الودية الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية، أمام غينيا في السادسة من مساء يوم غد الأحد 16 يونيو.

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

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أبو تريكة يُمرر الكرة لمحمد صلاح يمين منطقة جزاء أفريقيا الوسطى ليرسلها بينية لمحمد زيدان داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى بعد مرور 9 دقائق من عمر اللقاء.

النتيجة التعادل بهدف لكل فريق وتُشير ساعة ملعب برج العرب في الإسكندرية إلى مرور دقيقتين من عمر الشوط الثاني؛ حيث تسلم محمد النني الكرة بعد منتصف الملعب ليمررها لمحمد صلاح داخل منقطة الجزاء ليُسجل هذه المرة الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى أفريقيا الوسطى.

نعم المباراة انتهت بفوز منتخب أفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 15 يونيو 2012 في ذهاب الدور الثاني من تصفيات نهائيات كأس أمم أفريقيا إلا إنها المباراة الوحيدة التي خاضها صلاح يوم عيد ميلاده وصنع أو سجل هدفًا.

اليوم 15 يونيو 2019، محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 27 وسط زملائه بمعسكر منتخب مصر بمنطقة برج العرب في الإسكندرية؛ استعدادًا للمشاركة في فعاليات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر.

صلاح ـ صاحب الـ 27 عامًا الآن ـ كان يجلس ليلة عيد ميلاده بمعسكر المنتخب المصري في موزنبيق يتلقى التهنئات بمناسبة بلوغه عامه الـ 22 ولكنه كان يضع تركيزه على مباراة اليوم التالي 16 يونيو 2013 ليواصل المنتخب الوطني صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

39 دقيقة مرت من اللقاء دون أن تهتز الشباك محمد أبو تريكة تسلم الكرة بعد منتصف الملعب تقدم بها قبل أن يُرسلها على يمين الملعب لعمرو السولية الذي يُفضل تمريرها بينية لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليُسجل هدف اللقاء الوحيد.

بهدف صلاح حينها رفع المنتخب رصيده إلى النقطة 15 في صدارة مجموعته بعد مرور 5 جولات من التصفيات.

وفي 2015 قضى محمد صلاح ليلة عيد ميلاد سعيدة وهو يحتفل ببلوغه عامه الـ 23؛ حيث توّهج في اليوم السابق له 14/6 في مواجهة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

في الدقيقة 60 حصل المنتخب الوطني على ركنية من يمين الملعب أرسلها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لتقابلها رأسية رامي ربيعة ليقص شريط الأهداف.

ولم تمر سوى 4 دقائق حتى أرسل محمد صلاح عرضية من حدود منطقة الجزاء استقبلتها رأسية باسم مرسي بهدف ثاني قبل أن يلعب "وان تو" بينه وبين محمد النني في منطقة الجزاء ليتوّج صلاح مجهوده بهدف في الدقيقة 70.

وفي العام الماضي لم يكن صلاح سعيدًا؛ فبينما يستعد المنتخب الوطني لاستهلال مشواره ببطولة كأس العالم في أول مشاركة بعد غياب 28 عامًا كان هو يتناقش مع الجهاز الفني والطبيب بالمنتخب لبحث إمكانية مشاركته أمام أوروجواي يوم 15 يونيو 2018.

صلاح ظهر بقائمة المباراة بل وتواجد على مقاعد البدلاء ولكنه شاهد هزيمة مصر بهدف في الدقيقة 90 أمام أوروجواي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

اليوم 15 يونيو 2019 سيحتفل محمد صلاح أيضًا بعيد ميلاده الـ 27 وهو بمعسكر المنتخب الوطني يستعد لمباراة الفريق الودية الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية، أمام غينيا في السادسة من مساء يوم غد الأحد 16 يونيو.