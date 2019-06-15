رياضة | رئيس الزمالك يكشف عن 3 مفاجآت للجماهير بعد أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف عن 3 مفاجآت للجماهير بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يسعى لتحقيق آمال وطموحات الجماهير في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الزمالك خلال تصريحاته لقناة "المحور" مساء أمس الجمعة، أنه يستعد لبناء استاد الزمالك، مشيرا إلى أنه يعمل بكل قوة منذ شهر للتجهيز لبناء الاستاد الذي سيفخر به كل زملكاوي.

Advertisements

وأكد أن هديته لجماهير الزمالك بعد أمم إفريقيا ستكون انطلاق قناة النادي التي تعبر عن صوت الفريق.

كما ذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيخوض معسكره استعدادا للموسم الجديد في قبرص أو اليونان.