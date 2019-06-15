رياضة | في عيد ميلاده.. 20 حكاية حولت محمد صلاح إلى "أيقونة" المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده.. 20 حكاية حولت محمد صلاح إلى "أيقونة" المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُطفئ محمد صلاح نجم منتخب مصر وروما الإيطالي اليوم، الخميس، شمعة عيد ميلاده السابع والعشرين، حيث أنه من مواليد 15 يونيو لعام 1992 بمحافظة الغربية، ويعد "صلاح" واحد من أفضل المواهب الكروية التي انجبتها الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة صال وجال "الفرعون المصري" في ملاعب الساحرة المستديرة وحقق العديد من الانجازات داخل مصر أو خلال رحلته الاحترافية في أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 15 مشهد لا يُنسي في مسيرة محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده:

- الأهلي بوابة "صلاح" للعالمية

بدأ صلاح حياته الكروية كناشئ في نادي المقاولون العرب، حيث كانت أولى محطاته الابداعية، خاض اللاعب أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010، أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، و في موسم 2010–11، أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه في 25 ديمسمبر 2010 أمام نادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه بعدها حتي نجح نادي بازل السويسري في ضمه ليبدأ مشواره الاحترافي.

- ممدوح عباس.. نقطة تحول في مسيرته

عقب تألقه مع المقاولون العرب لفت محمد صلاح إليه أنظار العديد من الأندية داخل مصر وخارجها، ومنها نادي الزمالك الذي بدأ يتابع اللاعب للتعاقد معه إلي أن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها رفض وأكد أن "صلاح" لا يصلح للعب بالزمالك، لتتغير دفة اللاعب نحو الاحتراف الأوروبي وتحديدًا عبر بوابة نادي بازل السويسري الذي طلب ضمه لتبدأ رحلته للعالمية.

- مكالمة مورينيو تقوده لتشيلسي

تألق محمد صلاح مع بازل السويسري بشكل ملحوظ وحقق العديد من الانجازات مع ناديه السويسري وسجل الكثير من الأهداف خلال مسيرته مع بازل أبرزها تسجيله مرتين في شباك تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وبدأت عدة أندية تفاوض اللاعب للحصول علي خدماته منها تشيلسي وليفربول، إلي أن مكالمة هاتفية من مورينيو مدرب "البلوز" وقتها دفعت "مومو" لاختيار الانتقال للنادي اللندني عام 2014.

- إعارة ناجحة وتحدي جديد

عاني محمد صلاح بشكل كبير مع نادي تشيلسي وفشل في الحصول علي فرصة المشاركة مع النادي اللندني مما دفعه للخروج علي سبيل الاعارة لنادي فيورنتينا الايطالي وسرعان ما عاد "صلاح" للتألق من جديد وقدم مستويات رائعة مع "الفيولا" مما دفع مسؤولي النادي للتفكير في شرائه بشكل نهائي، ولكنه انتقل إلي نادي روما الإيطالي مطلع موسم 2015-2016 علي سبيل الاعارة قبل أن يعلن النادي الايطالي شرائه بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق.

- قُبلة بريئة وانتقادات لاذعة

تعرض محمد صلاح لإنتقادات كبيرة في مصر بعد قبلته للمذيعة السويسرية في حفل توزيع جوائز الدوري السويسري وحصوله علي جائزة أفضل لاعب في سويسرا عام 2013، وأكد اللاعب في تصريحات بعدها أنه لم يتوقع هذا الفعل من الفتاة السويسرية وفوجئ بذلك وأعرب عن حزنه بسبب الهجوم غير المبرر من المصريين عليه بسبب هذا الأمر.

- رفض مصافحة لاعبي تل أبيب

تعمد المهاجم المصري محمد صلاح الهروب من مصحافة لاعبي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، وذلك عندما كان لاعبًا ضمن صفوف بازل السويسري، وذلك قبيل انطلاق لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا عام 2013، وادعي اللاعب انشغاله باستبدال حذائه حتي لا يُصافح لاعبي الكيان الصهيوني وتعرض لهجوم عنيف من الجماهير الاسرائيلية بعد هذا الموقف.

- بكاء محمد صلاح أمام غانا

عندما نسرد أهم المواقف والمشاهد في مسيرة محمد صلاح لا يمكن أن ننسي لحظة بكاءه خلال لقاء الفراعنة أمام غانا بذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2014 في البرازيل، بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 6/1، وضياع حلم التأهل للمونديال وحاول محمد أبوتريكة تهدئته.

- انتقادات سباليتي

رغم المستويات الرائعة التي قدمها محمد صلاح مع روما الإيطالي إلي أنه تعرض لانتقادات لاذعة من مدربه لوتشيانو سباليتي في بعض الأحيان بسبب تذبذب مستواه وأدي ذلك لعدم مشاركته في بعض المباريات والاحتفاظ به علي دكة البدلاء، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يفرض اسمه كأحد نجوم روما في الموسم المنقضي.

- هاتريك تاريخي

سجل محمد صلاح أول "هاتريك" بمشواره الاحترافى فى أوروبا مع روما الإيطالي، خلال المباراة التى جمعت بين الأخير وبولونيا بملعب "أولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدورى الإيطالى الكالتشيو، ليصبح رابع لاعب عربي يسجل "هاتريك" بـ"الكالتشيو" بعد "جورج وياه - مبوما - بواتينج" وأول لاعب عربي يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بالمسابقة.

- رقم قياسي عربي

Advertisements

نجح محمد صلاح في تحقيق رقماً قياسياً عربياً مع روما الإيطالي فى عام 2016 بمسابقة الدورى الإيطالى، بعدما سجل الموسم الماضى 14 هدفاً بالبطولة، ليُصبح أفضل هداف عربي في تاريخ "الكالتشيو" متفوقًا علي الجزائري اسحاق بلفوضيل لاعب بارما السابق.

- تبرع لصندوق "تحيا مصر"

قام محمد صلاح بموقف رائع عندما أعلن تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبًا لصندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد المصري، وبعدها تم استدعائه لمقابلة "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية الذي حرص علي توجيه الشكر له بعد موقفه النبيل.

- منتخب "باصي لصلاح"

تعرض الأرجنتيني "كوبر" لانتقادات لاذعة خلال مشاركة المنتخب الوطني ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة وذلك بسبب اعتماده بشكل كامل علي محمد صلاح في طريقة لعب المنتخب حتي وصل الأمر لإطلاق اسم منتخب "باصي لصلاح" علي منتخب مصر واتخذوه أداء للسخرية من ثبات طريقة "كوبر" ورفض اللاعب هذا المسمي وقتها وابدي استيائه وأكد أن المنتخب يلعب بشكل جماعي وكل لاعب له دور محدد.

- موقف نبيل للفرعون المصري

شارك محمد صلاح في حملة لعلاج إدمان المخدرات تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" وكان لها تأثير كبير في توعية الشباب بخطورة ادمان المخدرات وأكد القائمين علي تلك الحملة أن النجم المصري شارك في الحملة "متبرعًا" ولم يتقاضي أجر في موقف نبيل منه.

- مشانق وتهديدات بالقتل

تعرض محمد صلاح لتهديد بالقتل في مايو الماضي وذلك بعدما قامت جماهير لاتسيو المنافس التقليدي لـ"روما" بتعليق مشانق في شوارع روما وقامت بتعليق "دمي" ترتدي قمصان نادي العاصمة الإيطالية علي تلك المشانق ومنها دمية ترتدي قميص "صلاح" وكتبت عبارة "نصيحة دون ضغينة..اذهب للنوم دون غلق الأنوار" وذلك قبل لقاء الديربي بين الفريقين.

- صفقة "المليار"

انتقل محمد صلاح إلي ليفربول الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي 2017 قادما من نادي روما الايطالي مقابل 42 مليون يورو أي ما يُعادل "مليار جنيه مصري" في صفقة قياسية، وحقق "صلاح" العديد من النجاحات والإنجازات رفقة الفريق الانجليزي خلال الفترة الماضية.

- ركلة جزاء تحقق حلم المصريين

قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب قرابة الـ 28 عامًا عن المحفل العالمي وتحديدًا منذ المشاركة في مونديال 1990 بإيطاليا، وسجل "صلاح" هدف الفوز على منتخب الكونغو من ركلة جزاء قاتلة بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقود الفراعنة للفوز بنتيجة 2/1 ويتأهل للمونديال.

- تحطيم أسطورة "عبد الغني"

حطم محمد صلاح أسطورة مجدي عبد الغني والذي ظل يتفاخر سنوات طويلة بأنه صاحب هدف مصر في بطولة كأس العالم 1990 والذي سجله من ركلة جزاء في مرمي هولندا، واستطاع "صلاح" تسجيل هدفين للفراعنة في مونديال روسيا، في شباك المنتخبين الروسي والسعودي ليخلص المصريين من "كابوس" عبد الغني والذي ظل يطاردهم سنوات طويلة.

- أفضل لاعب إفريقي "مرتين"

نجح النجم الدولي محمد صلاح، في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعامين متتاليين 2017، 2018، وأصبح "صلاح" أول لاعب مصري يحصد الكرة الذهبية بالقارة السمراء مرتين متتاليتين في إنجاز تاريخي يصعب تكراره مع أي لاعب آخر بالمستقبل.

- هداف الدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين في انجاز جديد في مسيرة نجم منتخبنا الوطني الاحترافية، حيث حصد لقب هداف البريميرليج موسم 2017/2018 برصيد 32 هدفًا، بينما كرر انجازه بالحصول على الحذاء الذهبي في الموسم المنقضي بعدما سجل 22 هدفًا وتقاسم الجائزة مع زميله ساديو ماني والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال.

- إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

حقق الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا رفقة فريقه ليفربول الانجليزي، بعدما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الإنجليزي، وسجل هدف الفوز لفريقه بالمباراة، وأصبح ثالث لاعب عربي يتوج بلقب البطولة الأوروبية في التاريخ بعد رابح ماجر مع بورتو واشرف حكيمي مع ريال مدريد، كما أصبح أول مصري وثاني عربي وخامس إفريقي يسجل في نهائي الشامبيونز ليج.