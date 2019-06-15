رياضة | عين.. "جونيش" قاهر الديوك الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. "جونيش" قاهر الديوك الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"عين" زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي بطل العالم 2 /صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) وتقدم المنتخب التركي بهدف سجله كان أيهان في الدقيقة 30 وأضاف سينجيز أوندير في الدقيقة 40.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى تسع نقاط وتصدر المجموعة الثامنة فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند ست نقاط في المركز الثاني.

يقود شينول جونيش المنتخب التركي في الوقت الحالي منذ أن تولى قيادته في فبراير الماضي خلفا للروماني ميرشيا لوشيسكو.

وأفاد الاتحاد في بيان له أن جونيش وقع على عقد لأربع سنوات وبدأ جونيش مهمته مع المنتخب اعتبارا من الأول من الشهر الجاري عقب نهاية بطولة الدوري، حيث كان جونيش مديراً فنيا لبيشكتاش التركي.

وأكد الاتحاد أن المهمة الرئيسية لجونيش هي قيادة المنتخب إلى كأس أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 في قطر.

واختارت "عين" الخليج 365 الرياضي جونيش نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مسيرته الكروية والتدريبية:

شينول جونيش

ولد شينول جونيش في 1 يونيو 1952 بمدينة طرابزون في شمال شرق تركيا.

* مشواره كلاعب

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بدأ جونيش مشواره كلاعب كرة قدم عام 1967 وهو في الخامسة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي اردوجدو واستمر معه لمدة موسم وكان يلعب في مركز حراسة المرمى. في 1968، رحل جونيش إلى نادي آقجة آباد سباتسبورت التركي ولعب له 57 مباراة في 4 مواسم وانتقل بعدها إلى طرابزون في 1972 الذي استمر في صفوفه 15 عام خاض خلالهم 424 مباراة حتى اعتزاله عام 1987، قاده خلالها للفوز ب 15 بطولة، 6 بطولات دوري و3 بطولات كأس تركيا و6 بطولات كأس السوبر التركي. أطلقت الصحافة التركية على جونيش لقب أسطورة طرابزون. بدأ جونيش مشواره الدولي مع المنتخب التركي عام 1975 وهو في الثالثة والعشرين من عمره، مثل جونيش منتخب بلاده لمدة 12 عام تحديداً حتى عام 1987.

* مشواره التدريبي

بدأ جونيش مشواره التدريبي عام 1988 بقيادة طرابزون. قاد جونيش 7 أندية (6 أندية تركية ونادي كوري جنوبي) ومنتخب وحيد حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :

- قاد جونيش طرابزون 4 مرات، (المرة الأولى منذ 1988 حتى 1989 والثانية منذ 1993 حتى 1997 والثالثة منذ 2004 حتى 2005 والرابعة منذ 2009 حتى 2013) في 364 مباراة، فاز في 210 مباراة وتعادل في 78 مباراة وخسر 76 مباراة. قاد جونيش طرابزون للفوز ببطولتي كأس تركيا كمدير فني في 1994/1995 و2009/2010.

- قاد جونيش بولو سبورت منذ 1989 حتى 1992 في 85 مباراة، فاز في 27 مباراة وتعادل في 28 مباراة وخسر 30 مباراة.

- قاد جونيش انطاليا سبورت منذ 1997 حتى 1998 في 37 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 مباراة.

- قاد جونيش سكراياسبورت في عام 1998 في 13 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

- قاد جونيش سول الجنوب الكوري منذ 2007 حتى 2009 في 91 مباراة، فاز في 41 مباراة وتعادل في 32 مباراة وخسر 18 مباراة.

- قاد جونيش بورصا سبورت منذ 2014 حتى 2015 في 49 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 12 مباراة.

- قاد جونيش بيشكتاش منذ 2015 حتى 2019 في 198 مباراة، فاز في 116 مباراة وتعادل في 45 مباراة وخسر 37 مباريات. قاد جونيش بيشكتاش للتتويج بلقب الدوري التركي مرتين 2015/2016 و2016/2017.

- قاد جونيش المنتخب التركي مرتين، الأولى منذ 2000 حتى 2004 والثانية هذا العام حتى الآن في 55 مباراة، فاز في 28 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 14 مباراة.