رياضة | السيسي يزور المنتخب المصري قبل أمم إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يزور المنتخب المصري قبل أمم إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيارة منتخب مصر الوطني، صباح اليوم السبت، خلال تدريباته استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

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وأكد بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي زار المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وأعرب عن ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بأفراد منتخبنا الوطني عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لهم في بطولة أمم إفريقيا، طالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.