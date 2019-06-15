شكرا لقرائتكم المغربى عمر النمساوى يخطر الإنتاج الحربى بموعد وصوله للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ المغربى عمر النمساوى مدافع نهضة بركان ، إدارة الانتاج الحربى بموعد وصوله للقاهرة، و طالب بالسماح له بإجازة لمدة يومين نظرًا لإنتهاء لدورى المغربى منذ أيام قليلة

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ومن المنتظر أن يحضر اللاعب للقاهرة برفقة وكيل أعماله أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء المقبلين .

وكان الإنتاج الحربى، أنهى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا