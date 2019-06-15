شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفاوض مسئولو النادى الأهلى، مع نظرائهم فى سموحة، حتى يتم التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، وهى الصفقة التي يعقبها انتقال أكثر من لاعب أهلاوي لصفوف سموحة على سبيل الإعارة، منهم إسلام محارب المطلوب بشدة من الجانب السكندري، خاصة وأنه لعب فترة مميزة معه، قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء.
ويعد حسام حسن هو الخيار الأول للأهلى محلياً فى مساعيه لتدعيم هجومه، نظراً لإيجاد صعوبة فى ضم أحمد على هداف المقاولون العرب والدوري العام، لمغالاة ناديه فى مطالبه المادية الخاصة ببيعه.
ويرغب الأهلى فى ضم مهاجم محلي لتدعيم الخط الأمامي، تحسباً لبقاء الرباعي الأجنبي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول ،وهو الأمر الذي سيحول دون التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد فى الموسم الجديد.
ويضع سموحة شرطاً للاستغناء عن حسام حسن للأهلى بخلاف الموافقة على كافة شروطه المادية والتعاقدية، وهو النجاح فى التعاقد مع مهاجم سوبر يدعم هجوم الفريق السكندري فى الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.