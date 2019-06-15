شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاوض مسئولو النادى الأهلى، مع نظرائهم فى سموحة، حتى يتم التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، وهى الصفقة التي يعقبها انتقال أكثر من لاعب أهلاوي لصفوف سموحة على سبيل الإعارة، منهم إسلام محارب المطلوب بشدة من الجانب السكندري، خاصة وأنه لعب فترة مميزة معه، قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء.

ويعد حسام حسن هو الخيار الأول للأهلى محلياً فى مساعيه لتدعيم هجومه، نظراً لإيجاد صعوبة فى ضم أحمد على هداف المقاولون العرب والدوري العام، لمغالاة ناديه فى مطالبه المادية الخاصة ببيعه.

Advertisements

ويرغب الأهلى فى ضم مهاجم محلي لتدعيم الخط الأمامي، تحسباً لبقاء الرباعي الأجنبي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول ،وهو الأمر الذي سيحول دون التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد فى الموسم الجديد.

ويضع سموحة شرطاً للاستغناء عن حسام حسن للأهلى بخلاف الموافقة على كافة شروطه المادية والتعاقدية، وهو النجاح فى التعاقد مع مهاجم سوبر يدعم هجوم الفريق السكندري فى الموسم المقبل.