شكرا لقرائتكم اليوم .. مؤتمر صحفى للزمالك لعرض تفاصيل الانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم السبت، ويعقبه مؤتمرًا صحفيًا لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، سيوضح خلاله تفاصيل الانتخابات التكميلية المقرر إقامتها لاستكمال تشكيل المجلس الأبيض.

وقرر مرتضى منصور بعد اعتماد اللجنة الأولمبية للائحة النادى الجديدة، أن يفتح باب الترشح خلال الفترة المقبلة على 4 مقاعد، وهم مقعد أمين الصندوق بجانب 3 مقاعد، حيث سيعلن اليوم عن كافة التفاصيل التى تخص الانتخابات سواء الخاصة بموعدها أو البنود الأخرى التى تخص لائحة النادى، على أن يشكل قائمة يقوم بدعمها فى الانتخابات القادمة، ليشكل بها باقى تشكيل المجلس الحالى.