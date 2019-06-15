رياضة | في عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم التتويج بـ"ذات الأذنين"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم التتويج بـ"ذات الأذنين"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده ال27 اليوم 15 يونيو، حيث انضم صلاح لمعسكر منتخب مصر، وذلك استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية القادمة 2019.

ويسعى صلاح للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، من أجل المنافسة بشكل شرس على جائزة البالون دور هذا الموسم، وتحقيق البطولة مع الفراعنة للمرة الأولى في تاريخه.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام محمد صلاح في الموسم المنقضي مع ليفربول في يوم ميلاده.

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- أحرز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول 22 هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 38 جولة خاضها مع فريقه في الموسم الماضي، وصنع 8 أهداف لزملائه في الفريق، واحتل صدارة هدافي البريميرليج بالتساوي مع الثنائي ساديو ماني وإيميريك أوباميانج.

- فشل صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي مع ليفربول، بالرغم من جمع 97 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

- خاض صلاح 12 مباراة في الموسم الماضي مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا ذات الأذنين، حيث سجل 5 أهداف في البطولة الأوروبية، ونجح بالتتويج بها مع فريقه للمرة الأولى منذ عام 2005 وبطولة اسطنبول الشهيرة.

- وودع اللاعب المصري مع فريقه ليفربول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مبكرا هذا الموسم، ولم ينجح في هز شباك الخصوم بتلك البطولة.